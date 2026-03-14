ФСБ предупредила о попытках вербовки россиян для терактов через интернет

Спецслужбы Украины продолжают искать в интернете, социальных сетях и мессенджерах людей для совершения терактов и диверсий на территории России. Об этом, ссылаясь на ФСБ, пишет РИА Новости в субботу, 14 марта.

По данным ведомства, потенциальных исполнителей пытаются находить через различные онлайн-площадки, включая популярные мессенджеры. В ФСБ также рассказали, что в Тамбовской области арестовали иностранного гражданина, который через Telegram призывал к террористическим действиям против представителей органов государственной власти.

В спецслужбе подчеркнули, что лица, согласившиеся сотрудничать с противником и участвовать в противоправной деятельности, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. В ФСБ напомнили, что за подобные преступления предусмотрено серьёзное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.