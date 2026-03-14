Аналитик заявил об «окне возможностей» для России после смягчения санкций на нефть

Смягчение американских санкций в отношении российской нефти может открыть для Москвы дополнительные возможности на мировом рынке. Об этом РИА Новости заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

По словам эксперта, речь может идти о коротком периоде, когда российские нефтегазовые компании смогут оперативно заключить новые контракты на поставку топлива.

Ранее переговоры между представителями США и российской делегацией во главе с Кириллом Дмитриевым прошли в Майами 11 марта. На встрече обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. На следующий день министр финансов США Скотт Бессент объявил о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, а также о снятии ограничений примерно со 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Как отметил Шостак, наиболее выгодной ситуацией смогут воспользоваться те российские компании, которые уже имеют налаженную логистику и могут быстро заключить новые контракты.

«Нынешняя ситуация может представлять собой короткое окно, но тем не менее всё же окно возможностей для тех российских нефтегазовых компаний, которые благодаря уже налаженной логистике имеют наилучшие возможности для быстрого заключения контрактов на поставку дополнительных ресурсов клиентам», — сказал Шостак.

По его словам, речь прежде всего идёт о поставках на рынки Индии, Китая и некоторых стран Юго-Восточной Азии, включая Пакистан, Таиланд и Малайзию. При этом аналитик подчеркнул, что послабления могут носить временный характер. Он не исключил, что США впоследствии снова усилят давление на торговых партнёров России и отзовут временную лицензию на операции с российской нефтью.