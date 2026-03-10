У семей чиновников-коррупционеров предложили отбирать имущество и проверять счета

Если чиновника уличат в злоупотреблении полномочиями и незаконном обогащении, имущество его родственников следует конфисковывать. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Коррупционеры, как правило, хитрые люди и всё наворованное регистрируют и переписывают зачастую на членов семьи и близких друзей. Неудивительно, что внезапно их жёны становятся бизнесвумен, а дочери, сыновья, родители и братья обрастают дорогой недвижимостью, в то время как сам чиновник гол как сокол», — заявил народный избранник.

Парламентарий считает, что родственников чиновника, пойманного на взятке, нужно тщательно проверять и требовать от них объяснений о происхождении имущества и денег на банковских счетах.

Если под проверки будет попадать ближайшие окружение чиновника, то желание у него заниматься коррупцией заметно поубавится», — уверен Шеремет.