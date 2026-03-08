Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации для военных и полицейских

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России ввели обязательную геномную и дактилоскопическую регистрацию для части военных, полицейских и добровольцев. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на официальном портале правовой информации.

Новые нормы касаются военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые участвуют в боевых действиях и контртеррористических операциях. Обязательная регистрация также вводится для полицейских, участников добровольческих формирований и гражданских сотрудников ВС РФ и Росгвардии, если они задействованы в выполнении подобных задач.

Геномную информацию будут хранить до 100-летнего возраста носителя, а в случае гибели — до установления личности. После увольнения сведения можно удалить по заявлению самого человека. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования — в июне 2026 года.