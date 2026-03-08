В России утвердили стандарт для собак-проводников незрячих

В России утвердили национальный ГОСТ, который устанавливает требования к рабочим качествам собак-проводников для людей с нарушением зрения. Об этом со ссылкой на документ Росстандарта сообщает ТАСС в воскресенье, 8 марта.

Стандарт вступит в силу с 1 июля 2026 года. Согласно требованиям, собака должна спокойно относиться к ошейнику, поводку и наморднику, оставаться рядом с хозяином и выполнять его команды. От животного ждут «правильного социально одобряемого поведения», быстрой адаптации к меняющейся обстановке и отсутствия агрессии.

В документе отдельно указано, что у собак-проводников должен быть слабо выражен охотничий инстинкт. Им нельзя проявлять заметный интерес к другим животным, а контроль за поведением питомца сохраняется за владельцем. Питомец должен уверенно чувствовать себя в городской среде, спокойно реагировать на внешние раздражители и иметь опыт поездок в транспорте, размещаясь у ног пассажира.

Собаку-проводника должны обучить базовым командам, среди которых «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперёд», «направо» и «налево». Во время сопровождения незрячего человека она обязана двигаться с постоянной скоростью, обходить препятствия и остановкой обозначать бордюр или парапет. Предполагается, что в опасных ситуациях животное будет самостоятельно принимать решение, даже если команда хозяина противоречит безопасности маршрута.

«Применение положений этого стандарта в практике социально-средовой реабилитации профильными специалистами будет способствовать формированию более полного и содержательного реабилитационного маршрута инвалидов по зрению и достижению общей цели реабилитации», — добавили в Росстандарте, отметив, что новый ГОСТ носит рекомендательный характер.