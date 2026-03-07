Швеция задержала в Балтийском море сухогруз, который подозревают в «бродяжничестве»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море сухогруз Caffa, который следовал под гвинейским флагом. Судно находится на рейде порта Треллеборг, сообщили в ведомстве.

«Береговая охрана взяла под контроль судно с неясным флагом, которое, подозревается в том, что является судном без гражданства. Структура собственности неясна, и есть подозрения, что судно не застраховано. По нашей информации, этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский»,— заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, который добавил, что сухогруз находится в санкционном списке Украины.