Экс-замминистра обороны Руслана Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества — СК

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества. Об этом, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко, пишет ТАСС в четверг, 5 марта.

По данным следствия, Цаликов обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Ему инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), 12 эпизодов растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализация похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также два эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как уточнили в СК, уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным совместно с ФСБ России, следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. По версии следствия, участники организованного сообщества в период с 2017 по 2024 годы совершали хищения бюджетных денежных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему высокопоставленному чиновнику меры пресечения.

Цаликов занимал пост первого заместителя главы военного ведомства с декабря 2015 года по июнь 2024 года. Ранее он уже фигурировал в контексте расследований в отношении бывших коллег. Как сообщили в правоохранительных органах, Цаликов трижды допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу экс-замминистра Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод средств из банка «Интеркоммерц». Отмечается, что на всех допросах, связанных с делом Иванова, Цаликов давал показания без адвоката.