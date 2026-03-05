Путин поручил проработать ограничения для езды электросамокатов по тротуарам

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению движения электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Об этом говорится в опубликованных на сайте Кремля материалах.
Согласно документу, заняться этим вопросом Минтранс должен вместе с МВД, Советом по правам человека, Общественной палатой и комиссиями Госсовета. Ведомствам также предстоит урегулировать использование СИМ в предпринимательской деятельности, включая кикшеринг. Предложения должны представить до 1 июля.
Калининградцы выступают за более жёсткие меры в отношении электросамокатчиков. Идею запрета езды по тротуарам поддержали 65% жителей города, против высказались 26%. Оппоненты считают, что такой шаг не решит проблему, а, наоборот, может привести к росту числа ДТП и смертей среди водителей СИМ.