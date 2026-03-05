В Вологодской области многодетная мать ушла в секту и заявила, что воспитывает детей молитвами на расстоянии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Вологодской области 37-летняя местная жительница ушла из семьи, вступила в секту и, как выяснилось, пыталась участвовать в воспитании троих сыновей только «через молитвы». Об этом в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов региона сообщили в четверг, 5 марта.

С иском обратился отец детей. По его данным, бывшая супруга в сентябре 2023 года добровольно ушла из семьи и вступила в секту «Царская империя».

В ходе разбирательства установили, что женщина уже два года не живёт с детьми, не участвует в их воспитании и не содержит их. На момент её ухода из семьи младшему ребёнку было всего семь месяцев.

В пресс-службе добавили, что ранее вологжанку привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних она объясняла, что занимается воспитанием детей в своих молитвах, а отдельно от семьи живёт из-за того, что муж «не принимает правую сторону за веру, царя и отечество».

Кроме того, у жительницы региона появилась задолженность по алиментам примерно в полмиллиона рублей. Её также привлекали к административной ответственности за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по ряду признаков.

В материале отмечается, что глава семейства получил положительные характеристики из образовательных и медицинских учреждений. По данным пресс-службы, мужчина один справляется с воспитанием сыновей. По итогам рассмотрения дела женщину лишили родительских прав, а детей оставили с отцом. Решение пока не вступило в законную силу.