В России впервые с советских времён утвердили единый стандарт маникюра и педикюра

В России впервые с советских времён появился единый стандарт проведения маникюра и педикюра, который подробно регламентирует этапы процедур. Об этом со ссылкой на новый ГОСТ, утверждённый Росстандартом, пишет «Коммерсант» в четверг, 5 марта.

Документ вступает в силу 30 апреля. В нём прописаны так называемые карты типовых технологических процессов: что именно должен делать мастер, какие инструменты и материалы использовать и сколько времени в среднем может занимать та или иная услуга.

Стандарт делит процедуру на три этапа:

на подготовительном мастер должен обработать рабочее место и оборудование, продезинфицировать руки, осмотреть кожу и ногти клиента, согласовать объём услуг и цену, а при необходимости снять старое покрытие,

основной предполагает выполнение процедуры по технологической карте,

заключительный включает рекомендации по домашнему уходу, дезинфекцию и стерилизацию инструментов, а также утилизацию использованных материалов.

В документе указаны и примерные временные рамки. На классический обрезной маникюр отводится 45–60 минут, на аппаратный — 40–70 минут, на покрытие гель-лаком — 15–25 минут. Педикюр, в зависимости от вида, должен занимать от 60 до 90 минут, а моделирование искусственных ногтей — до 150 минут.

Стандарт также перечисляет категории инструментов, которые используются в ногтевом сервисе: ножницы, кусачки, книпсеры, фрезы, пилки, пушеры и пинцеты. Разработчики также рекомендуют мастерам вести карты клиентов, где можно фиксировать состояние кожи и ногтей, советы по домашнему уходу.

В Росстандарте подчёркивают, что документ носит добровольный характер. Обязательным стандарт может стать только в том случае, если на него прямо ссылаются в договоре на оказание услуг.

Участники рынка опасаются, что новые правила могут стать поводом для претензий со стороны проверяющих или клиентов. Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова отметила, что санитарные требования и без того уже прописаны в СанПиНах, а жёсткая привязка ко времени в реальной работе не всегда применима, поскольку длительность процедуры зависит от состояния ногтей.

«Попробуйте сделать за 30 минут маникюр клиенту, который пришёл после дачного сезона. Давление из-за этих нормативов ляжет в первую очередь на мастеров и салоны», — уверена эксперт.

Садыкова также добавила, что новый стандарт вряд ли повлияет на стоимость услуг. Несмотря на появившиеся сообщения о возможном подорожании маникюра, объективных причин для роста цен эксперт не видит.