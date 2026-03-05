На Чукотке двое братьев потерялись в тундре и почти неделю выживали в вечной мерзлоте

На Чукотке нашли двух братьев, которые пропали по пути из посёлка Эгвекинот в село Янракыннот. Об этом со ссылкой на департамент гражданской защиты и противопожарной службы региона пишет РИА Новости в четверг, 5 марта.

В ведомстве рассказали, что 28 февраля мужчины выехали на снегоболотоходе «Трекол», однако до пункта назначения не добрались. Наземные поиски не дали результата, после чего в район направили вертолёт Ми-8.

«В 11:25 из Эгвекинота вылетел вертолёт Ми-8 «ЧукотАВИА». В 13:30 экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее посёлка. В 14:20 мужчины уже были доставлены в Эгвекинот», — отметили в департаменте.

Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Позже выяснилось, что братья потерялись из-за поломки транспорта — у снегоболотохода сломалась полуось.