Россиянам рассказали, когда невыгоднее всего заказывать цветы к 8 Марта

Самым невыгодным временем для заказа цветов к Международному женскому дню оказались 6 и 7 марта — в эти дни спрос резко растёт, а стоимость доставки может увеличиваться. Об этом рассказал руководитель направления курьерских служб маркетплейса цветов и подарков Flowwow Юрий Семичастнов, его слова приводят «Известия».

За 48 часов до праздника стоимость доставки может вырасти на 50% по сравнению со стандартным тарифом. Это связано с тем, что свободные курьеры быстро разбираются, а привлечение дополнительных требует дополнительных расходов.

Эксперт отметил, что в предпраздничные дни количество заказов может увеличиваться в пять–десять раз по сравнению с обычными днями. Дополнительная нагрузка возникает и у флористов, которые собирают букеты и распределяют заказы между сотрудниками.

По словам Семичастнова, многие мужчины стараются вручить цветы в первой половине дня, но не слишком рано. Поэтому пик доставок приходится на время с 11:00 до 12:00.

«Если вы всё же оформляете подарок в последний момент, выбирайте магазины с высоким рейтингом. Чаще всего оценки ставятся именно за логистику и быструю обработку заказов. Магазины, справляющиеся с авралом, уже имеют проверенный штат флористов и курьеров, которые помогут решить эту проблему», — говорит специалист.

Эксперт добавил, что в праздник немного проще заказать другие подарки — например, сладости, сухофрукты или украшения. Такие сюрпризы пользуются меньшим спросом, чем цветы, поэтому их легче найти с быстрой доставкой.