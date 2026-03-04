К 8 Марта мошенники рассылают фейковые ссылки на «скидочные» билеты и цветы — эксперт

В преддверии 8 Марта злоумышленники рассылают фишинговые ссылки на покупку билетов в театр, кино и музеи по якобы праздничным скидкам. Об этом РИА Новости рассказала председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России в ЛНР Виктория Тютюнникова.

По её словам, сообщения приходят в личные чаты и публикуются в комментариях в мессенджерах. В них говорится, что только в праздничный день можно приобрести билеты по очень низкой цене.

«Мошенники делают рассылки в личные сообщения, оставляют ссылки в комментариях под публикациями в различных мессенджерах, где только в праздничный день девушка может купить билеты в театр, кино или музеи по очень низкой цене. Данные сайты являются обманом и деньги за оплату билетов поступают мошенникам», — предупредила Тютюнникова.

Кроме того, аферисты отправляют письма якобы от известных магазинов, сервисов доставки цветов и других организаций. Ссылки ведут на поддельные сайты, которые копируют дизайн оригиналов. Там пользователей просят ввести персональные данные, включая реквизиты банковских карт.

Также распространена схема с «выигрышами» в лотереях и акциях к 8 Марта. Чтобы получить приз, жертве предлагают перевести «небольшую» сумму — за доставку, уплату налога или подтверждение личности.

«Также злоумышленники рассылают сообщения о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 Марта. Однако для получения приза или выигрыша требуется внести «небольшую» сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности», — отметила юрист.

Эксперт советует не переходить по сомнительным ссылкам, проверять адрес сайта и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах.