Стилисты рассказали о главных трендах весны 2026 года

Весной 2026 года в одежде делают ставку на приталенный силуэт, сверкающие фактуры и изысканную утончённость, а в причёсках — на многослойность и асимметрию. Об этом, ссылаясь на экспертов модной индустрии, пишет NEWS.ru.

По словам стилиста Влада Лисовца, оверсайз и спортивная одежда отходят на второй план: «Блестящее. По фигуре приталенный жакет — обязательно, фигура подчёркнута. И, наверно, одним словом скажу: элегантность. Это топ».

Дизайнер Наталья Мальгина считает, что в 2026 году на пике будут бордовые и коричневые оттенки, а ближе к лету в моду войдёт бирюзовый. При этом одежда должна не только соответствовать тенденциям, но и отражать внутреннее состояние человека, тогда как классическая палитра остаётся вне времени.

Стилист Евгений Трефилов добавил, что в причёсках актуальными станут многослойность и асимметрия. Жёсткие линии уступают место естественности, но даже самая модная стрижка не будет смотреться выигрышно без ухода и готовности поддерживать образ.