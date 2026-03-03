Эксперт объяснил, опасны ли парабены в средствах для волос

Мнение о том, что парабены в косметике наносят серьёзный вред волосам, не соответствует действительности. Такое мнение высказал стилист Евгений Трефилов, его слова NEWS.ru приводит во вторник, 3 марта.

«Парабены — страшилки, о которых написано немало постов. Их задача — сохранить продукт на дольше. По сути, это консервант. Без парабенов средство испортится гораздо быстрее, а испорченный продукт — вот это действительно опасно для кожи и волос. Поэтому не боимся их. Они хорошо изучены и используются в микродозах. У производителей нет цели лишить клиентов волос», — заявил специалист.

Трефилов добавил, что реакция на уходовые средства всегда индивидуальна. На состояние волос влияют тип кожи головы, её чувствительность, окрашивание, частота использования укладочных средств и другие факторы.

Сульфаты, по его словам, тоже часто вызывают опасения из-за своей «агрессивности». Однако именно они помогают эффективно смывать себум, плотные слои укладки, пот и городскую пыль. Проблема заключается не в самом компоненте, а в том, подходит ли конкретное средство человеку. «[Уход] нужно обсуждать с мастером», — подытожил стилист.