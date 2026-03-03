В России предложили наказывать за оскорбление учителей и врачей арестом до 15 суток

В России предложили ужесточить ответственность за оскорбление педагогов и медицинских работников. Такой законопроект внёс депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук, документ опубликован на сайте городского парламента.
Поправки предлагают внести в статьи 3.5 и 5.61 КоАП РФ. За оскорбление учителей и врачей хотят установить штраф от 5 до 15 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
В пояснительной записке говорится, что поводом для инициативы стал рост случаев агрессии и унижений в адрес работников образования и здравоохранения. Депутат считает, что действующих мер недостаточно, а более строгая ответственность должна защитить их профессиональную честь и достоинство.
Автор проекта также отмечает, что предложенные санкции соразмерны уже существующим наказаниям за оскорбление и мелкое хулиганство, предусмотренным КоАП.
