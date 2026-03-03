Всё, что нажито непосильным трудом: Бастрыкин предложил полную конфискацию имущества у коррупционеров

У коррупционеров нужно конфисковывать всё нажитое имущество. С таким предложением на расширенном заседании коллегии Следственного комитета России выступил глава ведомства Александр Бастрыкин во вторник, 3 марта.

«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну», — считает Бастрыкин.

В 2025 году СКР расследовал 14 тысяч уголовных дел о коррупции — это почти на четверть больше, чем в 2024-м. При этом по уголовным делам удалось вернуть 128 млрд руб. У находящихся под следствием лиц арестовали имущество на 196 млрд руб.