Всё в шоколаде: Россия заработала миллиард на экспорте сладостей

Россия в 2025 году заработала на экспорте кондитерских изделий 985 млн долларов. Рост выручки составил 16%. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Российские производители отправили за рубеж 224 тыс. тонн шоколада. Это далеко от рекордных показателей 2021-го. Тогда объём экспорта составил 324 тыс. тонн. Увеличить доходы получилось в результате скачка мировых цен. Стоимость тонны какао-бобов превышала 11 000 долларов — это примерно в 3–4 раза выше, чем было в 2022—2023 годах. При этом российские компании получили преимущество и сдерживали себестоимость за счёт долгосрочных контрактов.