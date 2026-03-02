Психолог перечислил признаки травли ребёнка в школе

Резкие перемены в поведении и самочувствии ребёнка могут указывать на проблемы в школе. Об этом рассказал кандидат психологических наук Кирилл Хломов, его слова RTVI приводит в понедельник, 2 марта.

Эксперт считает, что поводом для тревоги могут стать резкие перепады настроения, замкнутость, нежелание обсуждать школьные дела и отсутствие заинтересованности со стороны ребёнка в общении с одноклассниками, в том числе в классных чатах.

Проблема может проявляться и через психосоматику, особенно у детей в «началке». «Ребёнку надо идти в школу, и он, соответственно, испытывает боли в животе, у него начинает болеть голова, повышается температура — это часто может быть связано с ситуацией травли», — пояснил Хломов.

[Буллинг] — это не всегда показанная в фильме «Чучело» травля с физическим насилием. Зачастую это грубость, унижение в различной форме, исключение из общения», — подчеркнул специалист.

В таких ситуациях детям бывает трудно обратиться за поддержкой к взрослым, поскольку для них крайне важны общение и признание в коллективе. Хломов добавил, что, согласно исследованиям 2019 года, девочки чаще просят помощи у друзей или родителей, чем мальчики.