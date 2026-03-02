НАТО вынашивает планы частичной или полной морской блокады России — МИД РФ

НАТО вынашивает планы частичной или полной морской блокады России. Недооценивать серьёзность таких намерений нельзя, считает посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, который дал интервью «Известиям».

«Уровень натовской активности в балтийско-арктическом регионе повысился настолько, что для её координации альянсом только за последние полгода запущены такие рамочные военные инициативы, как «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой». Характерно, что в Арктику всё настырнее лезут внерегиональные члены НАТО», — считает дипломат.

По мнению представителя МИД РФ, страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права.