Столичные аэропорты готовятся к возможным задержкам из-за тумана

В ближайшие часы и до утра понедельника, 2 марта, в Москве ожидается туман, который может повлиять на работу аэропортов. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.

По прогнозам синоптиков, видимость в столице составит от 100 до 500 метров. Неблагоприятные метеоусловия способны внести коррективы в расписание: возможны задержки рейсов на прилёт и вылет, не исключены отмены.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и авиакомпаний, заранее планировать дорогу до воздушной гавани и учитывать возможные затруднения на трассах. В ведомстве также советуют продумать альтернативные варианты прибытия в пункт назначения.

Для обслуживания пассажиров и воздушных судов задействуют дополнительный персонал, аэропорты будут работать в усиленном режиме. Ситуацию в московском авиаузле контролируют Минтранс, Росавиация и Ространснадзор.