В Кронштадте со льда Финского залива спасли 230 рыбаков-любителей, среди них четверо детей

В Кронштадтском районе Петербурга спасателям пришлось снимать со льдины 230 рыбаков, в том числе четверых детей. Об этом сообщили в телеграм-канале городского управления МЧС в воскресенье, 1 марта.

Сигнал о происшествии поступил в 13:08 по местному времени. Во время рыбалки в акватории Финского залива образовалась трещина, и люди не смогли самостоятельно вернуться на берег.

К месту направили спасателей Северо-Западного отряда МЧС и городской службы. Рыбаков доставили на сушу на катерах на воздушной подушке. Сейчас специалисты продолжают обследовать акваторию и призывают граждан не выходить «на смертельно опасный лёд».