Таяние Антарктиды может повлиять на судьбу Гольфстрима: учёные просчитали неожиданный сценарий

Нидерландские учёные пришли к выводу, что таяние Западно-Антарктического ледового щита в некоторых сценариях способно замедлить ослабление Гольфстрима. Об этом, ссылаясь на статью из журнала Science Advances, пишет Daily Mail.

Исследование провели климатологи из Утрехтского университета. Они изучали, как разрушение крупных ледовых щитов влияет на Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОК) — крупную систему океанических течений, частью которой является Гольфстрим.

Именно эта «океаническая петля» переносит тёплую воду из тропиков в Северную Атлантику и помогает сохранять сравнительно мягкий климат в наших широтах. Если циркуляция серьёзно замедлится или остановится, часть Европы и восточного побережья США может столкнуться с резким похолоданием.

Прежде считалось, что таяние ледников в целом ослабляет циркуляцию. Разрушение ледового щита Гренландии добавляет в Северную Атлантику пресную воду: солёность падает, плотность снижается и течение замедляется.

В случае Западной Антарктиды картина может быть иной. Учёные использовали климатическую модель CLIMBER-X, чтобы просчитать разные сценарии таяния ледовых щитов. Оказалось, что при определённых темпах разрушения антарктического льда эффект может быть противоположным.

Таяние антарктических льдов изменяет циркуляцию в Южном океане, направляя в Северную Атлантику более солёный и плотный поток. Это способствует погружению водных масс на глубину и поддерживает устойчивость течения. При определённых условиях такой механизм может частично компенсировать последствия разрушения гренландского ледникового щита.

Но исследователи подчёркивают: подобный сценарий возможен только при совпадении нескольких факторов. Если таяние будет происходить слишком медленно или начнётся слишком поздно, стабилизирующий эффект исчезнет — тогда система может приблизиться к критической точке.

Даже если циркуляцию удастся сохранить, последствия будут крайне тяжёлыми. По оценке учёных, полное таяние Западно-Антарктического ледового щита способно привести к подъёму уровня мирового океана примерно на 4,3 метра, а это риск масштабных наводнений и затопления прибрежных территорий.

Учёные подчёркивают, что избежать и коллапса океанической циркуляции, и стремительного роста уровня моря можно только при сокращении выбросов парниковых газов.