Учёные выяснили, что собаки намного «альтруистичнее» кошек

Исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша в Венгрии пришли к выводу, что собаки проявляют просоциальное поведение значительно чаще, чем кошки. Речь идёт о готовности помогать другим без ожидания награды. Об этом пишет ScienceDirect.

В рамках работы специалисты сравнили поведение маленьких детей, собак и кошек. Просоциальным считалось поведение, при котором участник стремится помочь человеку, даже если не получает за это поощрения.

В эксперименте родителям детей в возрасте от полутора до двух лет и владельцам животных предложили найти спрятанные предметы. При этом взрослые не просили о помощи напрямую, а просто искали вещь самостоятельно. Учёные наблюдали, будут ли дети и питомцы реагировать на ситуацию.

По словам соавтора исследования Мелитты Чепреги, поведение малышей подтвердило корректность методики: известно, что в этом возрасте дети уже склонны помогать окружающим.

Результаты показали, что более 75% детей и собак активно включались в процесс и старались помочь как можно быстрее найти спрятанный предмет. Причём скрытая вещь — обычная губка для мытья посуды — не представляла для них интереса и не служила наградой.

Кошки же в большинстве случаев ограничивались наблюдением. Они проявляли любопытство, но редко предпринимали попытки помочь хозяину. Активнее они вели себя лишь тогда, когда спрятанным предметом оказывалось что-то ценное для них самих.

Авторы подчёркивают — полученные данные не означают, что кошки «хуже» собак. По их мнению, кошки просто более независимы и склонны действовать, когда у них есть собственная мотивация.