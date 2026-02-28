Исследование: как людям удаётся хранить секреты, «разъедающие» их изнутри

Наверное, каждый человек хранит несколько секретов — чужие тайны, постыдные мысли или информацию, которую нельзя разглашать по объективным причинам. Учёные из Мельбурнского (Австралия) и Колумбийского (США) университетов выяснили, какие психологические стратегии помогают людям держать язык за зубами. Об этом пишет NewScientist.

Сложнее всего приходится тем, кто работает с конфиденциальной информацией и не имеет права делиться ею даже с близкими людьми. По словам учёных, такие специалисты испытывают особую психологическую нагрузку и вынуждены постоянно вспоминать о тайнах. Авторы свежего исследования захотели понять, с помощью каких методик можно снять накопившееся напряжение.

Учёные провели онлайн-опрос среди 240 взрослых людей: их попросили рассказать о своих секретах. Все признания были разделены на 38 категорий. Например, кто-то хранил тайну о лжи или о мелком воровстве, другие — о зависимостях или проблемах с самооценкой.

Как оказалось, в среднем один респондент имел примерно девять секретов разного типа. Чаще всего они были связаны с ложью (78 % участников) или переживаниями из-за собственной внешности (71 %). Другие распространенные тайны затрагивали тему финансов (70 %), романтических желаний (63 %) и сексуального поведения (57 %). Затем участников попросили назвать свой самый важный секрет и в течение двух недель вести дневник, посвященный опыту хранения данной тайны.

Результаты показали, что подавляющее большинство добровольцев испытали облегчение после участия в эксперименте. По мнению авторов работы, в ситуациях, когда нельзя рассказать о тайне близким, человек может успешно «исповедоваться» дневнику.