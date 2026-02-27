Экспорт под угрозой: какие товары Россия может недополучить из Пакистана

Военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном может отразиться на поставках ряда товаров в Россию. Об этом в пятницу, 27 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику торговой платформы ООН Comtrade.

Согласно данным за январь—июль прошлого года, основными статьями пакистанского экспорта в Россию стали одежда, кожаные изделия и картофель. Поставки одежды за этот период составили 15,3 млн долларов. На втором месте — изделия из кожи (12,2 млн долларов), на третьем — картофель, объём экспорта которого приблизился к 6 млн долларов.

В целом за семь месяцев совокупный экспорт товаров из Пакистана в Россию достиг 45 млн долларов.

Обострение ситуации в регионе произошло 26 февраля. Афганистан объявил о начале военной операции вдоль линии Дюранда — границы, которую Кабул не признаёт официальной. Это стало ответом на авиаудары ВВС Пакистана по афганской территории. В Исламабаде сообщили об ответном огне, а позже заявили об «открытой войне» с Афганистаном. Эксперты отмечают, что дальнейшая эскалация может осложнить логистику и сказаться на торговых поставках.