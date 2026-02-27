Четыре девочки и мальчик: жительница Китая родила пятерняшек

Жительница Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая родила пятерых детей при естественном зачатии. Как сообщает газета «Цзинань жибао», вероятность такого случая составляет примерно один на 60 миллионов.

Роды прошли 26 февраля в городе Ухань в центральной части страны. У женщины появились четыре девочки и один мальчик. Средний вес младенцев составил около одного килограмма. По данным издания, роды длились примерно час и завершились успешно. Все малыши получили оценку выше 6 баллов по шкале Апгар. Их жизненные показатели относительно стабильны, что считается редкостью для крайне недоношенных детей с низкой массой тела.

В настоящее время пятерняшки находятся под наблюдением специалистов в отделении неонатологии. Молодая мать переведена в обычную палату и, по данным медиков, чувствует себя хорошо и восстанавливается.