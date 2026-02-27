Google запустил «сердечную» акцию в честь обезьянки Панти из японского зоопарка, которого бросила мать

Компания Google запустила специальную анимацию в поиске в честь детёныша японского макака по кличке Панти, ставшего популярным в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 27 февраля.

Трогательная история Панти активно распространяется в соцсети X на странице зоопарка города Итикава (Япония). Публикации собирают по 3-4 миллиона просмотров и тысячи репостов. Если в поиске Google вбить Punch the monkey, то на страничке появляются сердечки, на которых изображен Панти. Внизу страницы находится счётчик лайков.

Детёныш родился 26 июля, однако мать отказалась от него, и сотрудники зоопарка перевели малыша на искусственное вскармливание. Только в конце января его удалось вернуть в стаю. Интернет-пользователей особенно растрогало то, что всё это время Панти не расстаётся с большим плюшевым орангутаном, который стал для него своеобразной «заменой» матери. На обезьяньей горке игрушку можно увидеть рядом с детёнышем практически постоянно.