Чип — всему голова: в марте китайские производители смартфонов повысят цены из-за роста стоимости электронных мозгов

Китайские производители смартфонов намерены с марта повысить цены. Из-за роста стоимости чипов памяти ожидается самый большой за последние пять лет скачок подорожания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Сокращение предложений на мировом рынке и восстановление спроса в сегменте потребительской электроники — ключевые тенденции 2025-го. За год стоимость закупки микросхем памяти для смартфонов повысилась более чем на 80%, и признаков замедления роста пока нет. О корректировке цен уже сообщили крупнейшие марки: Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor.