Учёный рассказал, как правильно пить чай с лимоном

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Большинство людей лишают себя витаминов, когда кладут лимон в горячий чай. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БФУ имени Канта Андрей Тарасов в пятницу, 27 февраля.

По словам специалиста при смене сезонов, особенно в конце зимы организму человека необходимо восполнять дефицит многих микроэлементов.

«Витамин С разлагается при высоких температурах. Мы никогда не добавляем витамин С в какие-то горячие блюда. Потому что если вы его бросите в горячий кипящий суп, то через небольшое количество времени от него ничего не останется. Поэтому, если взяли дольку лимона и бросили его в горячий чай, то вы, кроме вкуса, ничего не получаете», — предупредил кандидат медицинских наук.