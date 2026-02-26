В России хотят ввести новый ГОСТ на пиво: эксперты объяснили, зачем это нужно

Новый ГОСТ на пиво, который может вступить в силу с 1 января 2027 года, нужен для защиты потребителя от недобросовестной продукции. Документ также должен обеспечить прозрачные правила для производителей. Об этом, ссылаясь на Росстандарт, пишет РИА Новости в четверг, 26 февраля.

«Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утверждён национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — отметили в Росстандарте.

Прежний стандарт противоречил требованиям федерального закона № 171-ФЗ. Он определял пиво как «пенистый напиток», допускавший широкую вариативность состава, в том числе использование зернопродуктов и сахаросодержащих компонентов без чёткой привязки к нормированным требованиям к алкогольной продукции. Это создавало правовую коллизию, поскольку действующее законодательство обязывает производителей соблюдать государственные стандарты, а формулировки старого ГОСТа не в полной мере учитывали современные нормы.

Новый стандарт распространяется на светлое, тёмное, пшеничное и безалкогольное пиво. При этом так называемого специального пива его действие не коснётся.