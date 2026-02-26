В РПЦ допустили обсуждение выходного дня в Страстную пятницу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Русская православная церковь готова обсудить возможность введения выходного дня в Страстную пятницу — самый скорбный день церковного года перед Пасхой. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Великому посту, заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его цитирует РИА Новости в четверг, 26 февраля.

По его словам, церковь не выступает с инициативами в форме требований, однако считает обсуждение возможным. «Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мы не выходим с декларациями, заявлениями, или тем более требованиями, понимаем все особенности современной жизни. Но мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии», — отметил Легойда.

Идею поддержал и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. «В Страстную пятницу, действительно, хорошо бы сделать выходной день. Надо сказать, что во многих странах Европы это выходной», — сказал он, добавив, что дополнительный выходной позволил бы верующим посещать богослужения.

Страстная пятница приходится на последнюю неделю перед Пасхой — Страстную седмицу, посвящённую воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа. В этот день вспоминают крестные страдания и распятие Спасителя. Утром литургию не совершают, днём проходит вечерня с выносом плащаницы, а вечером служат утреню Великой субботы с крестным ходом вокруг храма.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Пасху православные христиане встретят 12 апреля.