Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичное жильё в старых домах

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать изменения условий семейной ипотеки. Соответствующий перечень поручений по итогам опубликован на сайте Кремля в четверг, 26 февраля.

Кабмину предложено представить варианты корректировки льготной программы для семей с детьми. В частности, речь идёт о возможности приобретения многодетными семьями жилья на вторичном рынке в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низкими темпами жилищного строительства.

Согласно документу, изменения направлены на поддержку многодетных семей и расширение их возможностей при покупке недвижимости.

Срок исполнения поручения установлен до 30 марта 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.