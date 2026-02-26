Учёные выяснили, что наблюдение за птицами может замедлять старение мозга

Специалисты Йоркского университета (Канада) пришли к выводу, что регулярное наблюдение за птицами положительно влияет на работу мозга и может замедлять его возрастные изменения. Результаты исследования показали: увлечение бёрдвотчингом активирует сразу несколько зон, отвечающих за память, внимание и распознавание объектов. Об этом пишет NewScientist.

Учёные напомнили, что при освоении новых навыков мозг перестраивается и формирует новые нейронные связи. Так, у музыкантов активнее работают зоны, связанные со звуком, а у спортсменов — области, отвечающие за координацию движений. Авторы работы решили проверить, как регулярное наблюдение за птицами отражается на когнитивных процессах.

В эксперименте приняли участие 48 орнитологов-любителей в возрасте от 22 до 79 лет. Половина добровольцев давно занималась бёрдвотчингом, остальные только начинали. Участникам показывали изображения схожих между собой видов птиц и давали десять секунд, чтобы найти две картинки с представителями одного вида. Во время выполнения задания исследователи фиксировали активность мозга.

«Все птицы действительно похожи. Мы намеренно выбрали виды, которые заставляли людей испытывать замешательство», — пояснил руководитель исследования Эрик Уинг.

Опытные любители птиц распознали почти вдвое больше видов, чем новички. При этом у них наблюдалась повышенная активность в трёх областях мозга, связанных с визуальной обработкой информации, вниманием, рабочей памятью и распознаванием объектов.

«Это говорит о широком спектре когнитивных процессов, задействованных в наблюдении за птицами», — отметил Уинг.

Исследование также показало, что с возрастом структурная сложность мозга снижалась у всех участников. Однако у опытных бёрдвотчеров эти изменения были менее выражены. По мнению авторов, регулярное наблюдение за птицами способствует развитию когнитивного резерва — способности мозга противостоять старению и адаптироваться к возможным повреждениям.