Греф назвал оптимальной ключевую ставку в 12% для роста инвестиций

Ключевая ставка Банка России на уровне 12% годовых позволит сбалансировать движение экономики и создать условия для роста инвестиций. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф во время звонка с аналитиками и журналистами по отчётности по МСФО. Эксперта цитирует РИА Новости в четверг, 26 февраля.

По его словам, в банке анализировали, при каком уровне ставки возможен переход от снижения инвестиционной активности к умеренному росту. «По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждём как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что Банк России уже начал цикл снижения ставок на фоне замедления инфляции. Первый этап смягчения, по оценке «Сбера», отразился на кредитной активности, однако пока этого импульса недостаточно.

«Мы видим, что уже первый цикл снижения отражается на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно — динамика инвестиций три квартала подряд показывает отрицательный рост. Дальнейшее снижение ДКП, на наш взгляд, может позволить остановить это замедление», — пояснил глава банка.