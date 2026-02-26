Запрет VPN: россиянам начали приходить фейковые письма от имени Роскомнадзора

Россиянам начали приходить письма о якобы запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах — сообщения оформлены от имени территориальных управлений Роскомнадзора. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства в четверг, 26 февраля.

Рассылка велась с адреса на бесплатном почтовом сервисе и выглядела как официальный документ с упоминанием электронной подписи сотрудника. Специалисты подчеркнули, что это подделка.

«Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», — говорится в публикации.

Аккаунт, с которого отправляли фейки, уже заблокирован, а сообщения помечены как спам. В Роскомнадзоре также напомнили, что официальные уведомления от госорганов в сервисе Mail.ru поступают в папку «Госписьма» и отмечаются значком «Зелёный щит».