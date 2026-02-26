Папа Римский призвал священников не готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта

Папа Римский Лев XIV призвал священников не использовать искусственный интеллект при подготовке проповедей. Его слова приводит Vatican News.

Понтифик предупредил, что существует «искушение готовить наставления с помощью ИИ», но такая практика лишает их живого содержания. По его словам, настоящая проповедь — это прежде всего свидетельство личной веры, которым невозможно поделиться через алгоритм.

«Как и все мышцы в теле, если ими не пользоваться, они умирают. Мозг нужно тренировать, наш интеллект должен работать, чтобы не утратить эту способность», — отметил Папа и подчеркнул, что искусственный интеллект «никогда не сможет поделиться верой».

Лев XIV добавил, что прихожане хотят видеть личный духовный опыт священника — его веру и переживание встречи со Христом. Служение, по словам главы Ватикана, должно быть укоренено в конкретной общине и её культурном контексте.