С 1 марта алименты для единого пособия будут считать по средней зарплате региона

С 1 марта изменится порядок учёта алиментов при назначении единого пособия: для части получателей сумму начнут рассчитывать по средней зарплате в регионе. Об этом рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова, её слова РИА Новости приводит в четверг, 26 февраля.

«С 1 марта, когда алименты не подтверждены судебным актом, [Социальный] фонд будет считать их от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по региону», — заявила эксперт. Прежде в качестве базы брали минимальный размер оплаты труда.

Свечникова отметила, что после изменений учитываемая сумма вырастет, поскольку средняя зарплата, как правило, выше МРОТ. Это может повлиять на оценку нуждаемости семьи и, соответственно, на право на получение пособия.

Если выплаты оформлены через суд, в доход засчитают фактически поступающие средства. При отсутствии судебного решения фонд произведёт расчёт по среднему показателю по региону, даже если реальная сумма была меньше или перечислялась нерегулярно.

«Поэтому тем, кто получает алименты без оформления через суд и планирует подавать на единое пособие, имеет смысл закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, тогда в расчёт пойдут реальные суммы, а не расчётные», — подчеркнула юристка.