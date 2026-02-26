В России с 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво

С 1 января 2027 года в России начнёт действовать новый национальный стандарт на пиво. Об этом рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова, её слова ТАСС приводит в четверг, 26 февраля.

По её словам, ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия» заменит устаревший стандарт 2012 года и изменит правила на рынке. Хотя его применение остаётся добровольным, документ чётко определяет требования к продукции, которая может носить это название.

«Если производитель хочет использовать маркировку «ГОСТ», он обязан неукоснительно соблюдать все требования: доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты, никакого добавленного этилового спирта — только естественное брожение, пищевые добавки, только предусмотренные стандартом в разрешенном количестве. Если производитель отступает от этих параметров, то обязан уйти в категорию "пивной напиток"», — пояснила эксперт.

Одним из ключевых нововведений станет расширение перечня солодов. Теперь наряду с традиционными ячменным и пшеничным производители смогут использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный. Это, по словам Мясниковой, особенно важно для крафтовых производств: часть их продукции сможет перейти из категории пивных напитков в полноценное пиво.

Стандарт также вводит чёткое определение безалкогольного пива и разрешает использовать дробные значения плотности сусла — это позволит точнее соблюдать рецептуру. Кроме того, впервые закреплены критерии идентификации продукции: соответствие напитка требованиям можно будет проверять в аккредитованных лабораториях.