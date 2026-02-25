Экономист предупредил об опасности кредитки с лимитом 50 тысяч рублей

Кредитная карта с лимитом 50 тысяч рублей способна привести к ощутимой финансовой нагрузке, несмотря на кажущуюся безопасность такого займа. Об этом со ссылкой на экономиста Ольгу Гогаладзе сообщает агентство «Прайм».

По словам специалиста, основная проблема — в иллюзии контроля. Небольшой лимит воспринимается как незначительное обязательство, которое легко закрыть с ближайшей зарплаты. В итоге кредитку начинают использовать для повседневных трат — продуктов, такси, маркетплейсов и подписок, а мелкие списания перестают ощущаться как заёмные деньги.

Сложности возникают, когда владелец карты не гасит всю сумму в льготный период, а ограничивается минимальным платежом — обычно это 3–5%. При ставке 20–30% годовых проценты быстро накапливаются: если продолжать пользоваться кредиткой, за год переплата может достигать 15–20 тысяч рублей, отмечает эксперт.

Дополнительные расходы связаны с условиями договора. Снятие наличных чаще всего лишает льготного периода, переводы могут облагаться повышенной ставкой. Кроме того, банки нередко подключают платные услуги — страховки, уведомления и сервисные пакеты.

Отдельная ловушка — несколько кредитных карт. Даже при небольших лимитах совокупные обязательства могут быстро превысить комфортный уровень. При активном использовании банки также автоматически увеличивают доступную сумму, что подталкивает к новым расходам.

Если кредитка регулярно помогает дотянуть до зарплаты, это сигнал о проблемах с бюджетом. В таком случае стоит пересмотреть расходы и сформировать финансовую подушку, а не рассчитывать на заёмные средства, заключила экономист.