В Госдуме предложили повысить стипендии студентам, оставшимся учиться в своём регионе

В Госдуме предложили ввести федеральную доплату к стипендии для студентов, которые получают образование в родном регионе. С такой инициативой выступила председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, пишет РИА Новости в среду, 25 февраля.

Предлагается установить повышающий коэффициент в размере 30% к государственной академической выплате. Доплату смогут получать те, кто прожил в субъекте не менее трёх лет и учится на «хорошо» и «отлично».

Города федерального значения из программы хотят исключить. По мнению депутата, мера повысит привлекательность региональных вузов, сократит отток молодёжи в крупнейшие агломерации и поможет укрепить кадровый потенциал субъектов.

Лантратова считает, что дополнительная поддержка также поможет сформировать у молодых людей более устойчивую связь с малой родиной и простимулирует их оставаться работать в своём регионе после окончания обучения.