В Минпросвещения предложили включить слово «абьюзер» в словари русского языка

Слово «абьюзер» следует включить в национальные словари, поскольку сейчас у него нет полноценного эквивалента. Такое мнение высказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, эксперт Минпросвещения России Наталия Козловская, её РИА Новости цитирует в среду, 25 февраля.

«К слову «абьюзер» я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским «насильник». На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов», — считает лингвист.

Эксперт также отметила, что термин активно используется в России примерно с 2013 года и сегодня демонстрирует высокий уровень частотности в речи.