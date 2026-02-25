Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию и делать «супер-патриотические» выступления

Стендап-комик Нурлан Сабуров во время концерта в Таиланде заявил, что намерен вернуться в Россию, несмотря на действующий запрет на въезд. Об этом РИА Новости пишет в среду, 25 февраля.

Артист предупредил зрителей о смене формата своих шоу. «А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров, сорвав аплодисменты в зале. «Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления».