Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию и делать «супер-патриотические» выступления

Стендап-комик Нурлан Сабуров во время концерта в Таиланде заявил, что намерен вернуться в Россию, несмотря на действующий запрет на въезд. Об этом РИА Новости пишет в среду, 25 февраля.
Артист предупредил зрителей о смене формата своих шоу. «А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров, сорвав аплодисменты в зале. «Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления».
Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Официально это объяснили вопросами нацбезопасности и соблюдения законов. По данным источников, у силовиков возникли претензии и к его доходам: Сабуров, выступая в РФ, якобы нарушал миграционные правила и не платил налоги, при том что только за 2024 год задекларировал больше 50 млн рублей. Вернуться в страну он сможет только в случае решения суда в свою пользу. Шоумен подчистил часть публикаций в соцсетях и обратился к фанатам с неожиданным заявлением.