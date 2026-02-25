Мишустин заявил, что «много-много часов» обсуждал с Путиным, как закрыть дефицит бюджета

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что допоздна обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства варианты финансирования дефицита бюджета. Об этом, ссылаясь на выступление главы кабмина в Госдуме во время ежегодного отчёта правительства за 2025 год, пишет «Коммерсант».

«Вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной], коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе — каким образом выбрать наилучшее решение для страны», — заявил Мишустин.

Дефицит бюджета по итогам 2025 года составил 5,64 трлн рублей — около 2,6% ВВП. Изначально планировалось, что он будет на уровне 1,17 трлн рублей (0,5% ВВП), однако такой прогноз пересматривали дважды. В связи с этим, по словам премьера, выбор способа финансирования неизбежно затронет вопросы денежно-кредитной политики — потребуется координация с Банком России.

Согласно проекту правительства, в 2026 году дефицит сократится до 3,8 трлн рублей, а в 2027-м — до 3,2 трлн. Покрывать его предполагается за счёт средств ФНБ, внутренних и внешних заимствований, а также повышения налогов.