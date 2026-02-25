В США женщина ушла за покупками перед Рождеством и пропала на четверть века

В Северной Каролине нашли живой женщину, которая пропала почти 24 года назад после поездки в магазин. Об этом, ссылаясь на офис шерифа округа Рокингем, пишет The New York Post.

Мишель Лин Хандли Смит было 38 лет, когда в декабре 2001-го она вышла из дома в городе Иден, чтобы поехать за рождественскими покупками в соседнюю Вирджинию. После этого мать троих детей бесследно исчезла.

Исчезновение вызывало массу вопросов. В ориентировке указывалось, что женщину следует считать находящейся в опасности и что она «не оставила бы своих детей по собственной воле». К поискам подключились правоохранители из двух штатов, а также ФБР. Следствие отработало множество версий, однако никаких следов Смит найти не удалось.

Спустя почти четверть века полиция получила новую информацию о возможном местонахождении женщины. Американку обнаружили живой и здоровой в Северной Каролине. Точное место не раскрывается, но родственников уже уведомили.

Новость стала шоком для семьи. Двоюродная сестра Смит, Барбара Бёрд, призналась журналистам, что ей хочется «выйти на улицу и закричать: "Она жива!"». По словам родственницы, главный вопрос, который волнует близких: что произошло в декабре 2001 года и почему Мишель решила уйти.

Одна из дочерей Смит опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение, отметив, что переживает «ураган эмоций» — от радости до злости и боли. Девушка пока не знает, удастся ли восстановить отношения с матерью.