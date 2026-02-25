Учёные объяснили, почему мужчины и женщины по-разному чувствуют боль

Исследователи из Мичиганского государственного университета (США) выяснили, что мужской и женский организм по-разному справляются с болевыми ощущениями. Результаты работы показали: различия могут быть обусловлены уровнем противовоспалительного белка интерлейкина-10 (ИЛ-10). Об этом пишет The Scientist.

Ранее учёные уже отмечали, что иммунные реакции, связанные с болью, у мужчин и женщин отличаются. В новой работе авторы решили проверить, влияет ли это на интенсивность и продолжительность болевых ощущений. Эксперимент провели на лабораторных мышах. Учёные предположили, что ключевую роль играет выработка ИЛ-10 — цитокина, обладающего противовоспалительным действием. Грызунов генетически модифицировали так, чтобы они вырабатывали флуоресцентный ИЛ-10, после чего им вводили активатор иммунной системы, вызывая контролируемую боль.

Через неделю после инъекции самцы начали постепенно избавляться от болевых ощущений. У них увеличилось количество клеток, продуцирующих ИЛ-10. Самки же продолжали испытывать боль как минимум десять дней, а уровень клеток, вырабатывающих этот белок, у них оказался ниже.

Затем исследователи проанализировали данные тысяч пациентов с травматическими повреждениями. Выяснилось, что женщины чаще сталкивались с более сильной и длительной болью в течение нескольких месяцев после травмы. Эта тенденция совпала с более низким уровнем интерлейкина-10.

Авторы работы считают, что полученные результаты могут помочь в разработке новых подходов к лечению. В частности, речь идёт о неопиоидной терапии, которая позволит предотвращать развитие хронической боли ещё на ранней стадии.