В Дании могут пересмотреть 70-летний запрет на размещение ядерного оружия

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью газете Politiken не исключил, что в будущем Копенгаген может вернуться к теме размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом пишет РИА Новости в среду, 25 февраля.

Во время беседы журналисты спросили политика, готов ли он обсуждать возможность финансирования Данией ядерного арсенала или даже его размещения в стране. Поульсен ответил кратко: «Я открыт к обсуждению всего».

Сейчас в Дании действует запрет на размещение ядерного оружия — он был введён около 70 лет назад и до сих пор остаётся в силе. Возможные изменения в этой сфере официально не объявлялись. В марте 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы. На этом фоне он призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.