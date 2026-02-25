Это не лень, а сбой системы вознаграждения: психолог объяснил, почему возникает прокрастинация

Прокрастинация — это откладывание важных задач в пользу занятий, которые в данный момент не имеют особой ценности. Об этом рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

По её словам, речь идёт не о лени или отсутствии критики. Человек осознаёт важность дела — например, необходимости подготовить смету или договор, — но вместо этого может буквально «смотреть в потолок». Когнитивные функции при этом сохранены, однако возникает психологический барьер.

«На уровне мозга это сбой в работе системы вознаграждения. Такое случается, когда человек находится в регулярном стрессе, оказывается в обстоятельствах, требующих высокой концентрации внимания, и истощается — эмоционально и физически», — поясняет специалист.

Чаще всего прокрастинации подвержены люди с завышенными требованиями к себе, страхом негативной оценки, склонные к перфекционизму. В группе риска — тревожные сотрудники с высокой ответственностью и переработками, которым сложно сказать «нет» и которые болезненно воспринимают реакции окружающих.

Чтобы справиться с откладыванием дел, психолог советует использовать несколько приёмов. Первый — «надо только начать». Нередко самый сложный этап — старт. Далее включается эффект Зейгарник, когда незавершённое дело создаёт внутреннее напряжение и подталкивает к его завершению. Второй способ — сместить фокус с результата на процесс, сделав его более комфортным: продумать ритуалы, создать приятную атмосферу для работы. Кроме того, важно отказаться от самобичевания.

«Да, мне сложно начать, это нормально. Я сделаю, что могу, — такую установку можно дать себе вместо критики», — отмечает Куликова.

Если прокрастинация становится системной и мешает работе и жизни, это повод обратиться к специалисту.