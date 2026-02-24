Отличное чутьё на новости: в США спасавшийся от морозов енот поселился в редакции телеканала

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Цинциннати енот обустроился в здании местного телеканала, пытаясь переждать зимние холода. Об этом пишет The New York Post.

Сотрудники редакции Local 12 (филиал CBS) некоторое время подозревали, что в офисе поселился незваный «квартирант», но не могли понять, кто именно прячется в здании. Разгадка появилась во время ночной смены, когда один из инженеров столкнулся с небольшим енотом прямо в редакции.

На кадрах, снятых сотрудником, зверёк пытался забраться в мусорное ведро и достать еду. Хищник осторожно осматривался по сторонам, делал паузы, а затем снова нырял в корзину. В какой-то момент енот едва не опрокинул контейнер, после чего поспешил укрыться в одном из тихих углов редакции.

История быстро разошлась в соцсетях. Ведущая новостей Меган Монгилло в шутку назвала животное «новым сотрудником», а пользователи предложили выдать ему служебный бейджик и официально «оформить в штат». Пока неизвестно, удалось ли журналистам вывести енота из здания.