На Солнце возвращается группа пятен, поставившая в феврале рекорд XXI века по числу вспышек

На видимую сторону Солнца возвращается активная область, которая в начале месяца установила рекорд XXI века по числу мощных вспышек. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН во вторник, 24 февраля.

Астрономы три дня подряд не видели на Солнце ни одного пятна — это самый глубокий спад активности с 2021 года. Однако уже в ближайшие сутки затишье может закончиться: из-за восточного края звезды к Земле приближается группа 4366.

В начале февраля в этом районе произошло шесть вспышек высшего класса X и около 70 вспышек класса M. После этого область ушла на обратную сторону Солнца и оказалась вне зоны наблюдения, так как космических аппаратов с той стороны светила сейчас нет.

Учёные отмечают, что перед исчезновением группа демонстрировала признаки разрушения, из-за чего возникли сомнения, сохранится ли она после прохождения невидимой стороны. Тем не менее с вечера, когда по расчётам центр приблизился к краю диска, фиксируется рост фонового излучения, а на космических снимках заметны признаки выхода крупной структуры.

«Вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой, хотя поживём — увидим. Но как минимум зима на Солнце <...> сменится небольшой оттепелью», — отметили в лаборатории.